الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ربطها بمنظومة التسجيل بمكاتب الصحة

«الصحة»: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميكنة إخطارات المواليد والوفيات

مشروع تطوير ميكنة
مشروع تطوير ميكنة إخطارات المواليد والوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميكنة نماذج الإخطارات الخاصة بتسجيل المواليد والوفيات وأسباب الوفاة بالمستشفيات، وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، اليوم الإثنين، بمشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الصحة العالمية، وبحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي.

- المرحلة الأولى لتطبيق المشروع تشمل محافظتي بني سويف والدقهلية

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المرحلة الأولى لتطبيق المشروع تشمل محافظتي بني سويف والدقهلية، على أن يتم إطلاق المشروع بباقي المحافظات تباعاً خلال الفترة المقبلة.


وأضاف "مجاهد" أن الهدف الرئيسي  لتطوير ميكنة إخطارات المواليد والوفيات وربطها بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، هو ربط تقارير أسباب الوفاة بالمستشفيات التي تتم من خلال الطبيب المختص، بمنظومة تسجيل الحالات بمكاتب الصحة واستخراج شهادة الوفاة، وذلك من خلال ميكنة التقارير المقدمة من المستشفيات لمكاتب الصحة، والتي كانت تتم ورقيًا سابقًا.

- تساهم إنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات كاملة للمواطنين

وأكد أن ميكنة تقارير الوفاة المقدمة من المستشفيات لمكاتب الصحة، تساهم في إنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات كاملة للمواطنين ومعرفة الوضع الصحي الدقيق لهم في كافة ربوع مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الصحية التي تواجههم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى التنسيق بين وزارة الصحة والسكان مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية، لتوفير كافة البيانات الإحصائية الدقيقة لمتخذي القرار، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسهيل الحصول عليها.

وزارة الصحة والسكان ميكنة اخطارات المواليد والوفيات مكاتب الصحة

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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