حماية المستهلك: 40 مليون جنيه مبيعات المعرض الرئيسي أهلا مدارس بأرض المعارض

أكد المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض الرئيسي أهلا مدارس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر المنتهي خلال يوم 2 أكتوبر الجاري قد حقق نجاحا كبيرا خلال فترة العرض والتي استمرت لمدة 16 يوما بدلا من 14 يوما بتخفيضات تراوحت ما بين بين 25% إلى 30%، وذلك بمشاركة 210 عارض كانوا يشاركون في معرض اهلاً مدارس الرئيسي تحت رعاية مجلس الوزراء وإقامته على مساحة 3000 م2 ولافتا إلى أن أسباب نجاح المعرض يرجع إلي زيادة الإقبال من المواطنين وهذا ما أدى إلى زيادة المد المعرض لمدة يومين إضافيين بقرار من الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"الدستور" أن حجم المبيعات للمعرض الرئيسي بمدينة نصر تراوح ما بين 35 مليون إلى 40 مليون جنيه نتيجة زيادة حجم المبيعات من جانب إقبال المواطنين وزيادة نسب التخفيضات في المعرض والذي شارك فيه شركات من القطاع العام والخاص.



وأوضح أن غالبية شعب الاتحاد العام للغرف التجارية شاركت بالمعرض الرئيسي وهى شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية وشعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح جميع المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية بأسعار تنافسية ومخفضة بجانب طرح المكتبات الكبرى بأسعار مخفضة حتي حلول الموسم الدراسي.

وأضاف أن المعرض تميز هذا الموسم خلال العام الجاري لتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية من توفير احتياجات المدارس وأولياء الأمور بتخصيص جناح خاص بهم وتميز أيضا بوجود جناح لجهاز حماية المستهلك يتلقي الشكاوي من المواطنين وحلها فورا بدلا من استغراق الوقت والتواصل مع الجهاز في حال وجود اي مشاكل ليتم حلها فورا بالإضافة إلي تواجد في المعرض خدمات طبية بوجود عيادتين طبيتين للأسنان والعيون للكشف عن الطلاب مجانا.