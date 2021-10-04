الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير السعودية لدى اليمن يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 التقى السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ. 

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود لوقف إطلاق النار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني، ويحقق السلام والأمن في اليمن والمنطقة. 

المساعدات السعودية لليمن 

يذكر أن قدمت السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، منحة الوقود  التي  بلغت 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات التي تسلمها اليمن إلى 302 ألف طن منذ بدء المنحة لسد احتياجات محطات الكهرباء.

ووفقاً للبيان ، فإن إجمالي التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل المشتركين للأشهر الثلاثة بلغ 9.4 مليون دولار، أي ما يعادل 7 في المائة فقط من المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية.

أما إجمالي المبالغ المودعة في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني، فكانت 790 ألف دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، التي تمثل 4 في المائة، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، والتي تعادل أقل من 1 في المائة من المبالغ المصروفة من المملكة. 

أفاد البيان  بأن مؤسسات الكهرباء اليمنية قد صرفت مبلغ 5.4 مليون دولار على الموازنة التشغيلية والرواتب الشهرية؛ أي ما يعادل نسبة 28 في المائة من إجمالي مبيعات الطاقة البالغة 19.5 مليون دولار، حيث تشكل ما نسبته 58 في المائة من إجمالي المبالغ المسددة من المشتركين، في حين بلغ إجمالي المبالغ غير المحصلة 10.16 مليون دولار (نسبة 52 في المائة) من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.

 

السفير السعودي اليمن اعمار اليمن للأمين العام للأمم المتحدة غروندبرغ اطلاق النار حل سياسي السعودية

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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