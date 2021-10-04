مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بترميم مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية الأربعاء

تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية كبرى بمناسبة الانتهاء من مشروع ترميم مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والبابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر بلدان إفريقيا، وخرلامبوس باكريتزيس مدير مؤسسة "Anastasios G. Leventis" القبرصية، وهي الجهة المانحة للمشروع وذلك في الواحدة ظهر الأربعاء 6 من اكتوبر الجاري.

و تشهد الاحتفالية عرض 7 مخطوطات تمثل الدفعة الأخيرة من إجمالي 87 مخطوطة، قام بترميمها ومعالجتها ورقمنتها فريق عمل معملي الترميم والكيمياء بإدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يتناول مراحل المشروع منذ بدايته في أكتوبر 2012 وحتى مراحله الأخيرة في إبريل 2021.

وقد التزم فريق عمل الترميم بالحفاظ على السمات التاريخية والفنية للمخطوطات المرممة، من خلال اتباع المعايير الدولية في المعالجة الكيميائية، واختيار مواد الترميم، وخطوات الصيانة، وتصميم علب الحفظ خالية الحموضة.

مركز مخطوطات مكتبة الأسكندرية

ويعد مركز المخطوطات هو أحد مراكز قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ويهدف إلى سبر أغوار التراث العربي والإسلامي المخطوط؛ فهرسةً وتحقيقًا ودراسةً ويضم مركز المخطوطات.

- قسم الدراسات والفعاليات الأكاديمية:

ويهتم بجمع وترجمة وتحرير الدراسات العلمية الجادة الرصينة المتعلقة بالتراث العربي الإسلامي، بكل تجلياته وعلائقه ووشائجه بغيره من الحضارات القديمة. كما يهتم القسم بالإعداد والإشراف على جميع الفعاليات العلمية والأكاديمية التي يعقدها المركز، مثل الدورات التدريبية المتخصصة، والمؤتمرات العلمية، والندوات.

- وحدة فهرسة وتحقيق المخطوطات:

تضم مجموعة من الباحثين الاختصاصيين بفهرسة المخطوطات العربية والإسلامية وتحقيقها، وقد قاموا بفهرسة مجموعات خطية كاملة؛ مثل مجموعة دير الإسكوريال بإسبانيا. واستعانت بهم مؤسسات علمية عالمية كبرى؛ مثل مؤسسة ولكم ترست البريطانية Wellcome Trust Foundation في فهرسة مجموعتها الخطية.

- قسم المخطوطات الأصلية:

ويضم هذا القسم مجموعاتٍ متنوعةً من المخطوطات، منها المخطوطات الأصلية، وعلى رأسها مجموعةُ مكتبة بلدية الإسكندرية، بالإضافة إلى المجموعات المهداة، وهي مجموعة مخطوطات الشيخ الحصري، ومخطوطات جمعية تحفيظ القرآن بدمنهور، ومصورات مكتبة مالطا، ومخطوطات مهداة من الأفراد.

ويضمُّ القسمُ أيضًا قاعةً للاطلاع تضمُّ أمهاتِ المصادر التراثية المطبوعة التي يحتاج إليها الدارسون والباحثون في شتَّى مجالات العمل التراثي.