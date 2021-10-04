محمد توفيق.. جاسوس في الجزء الثالث من مسلسل اللعبة

تعاقد الفنان الشاب محمد توفيق على المشاركة في مسلسل «اللعبة3» والذي يعمل صناعه على التجهيزات والتحضيرات اللازمة للجزء الثالث، استعدادًا لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويجسد محمد توفيق دورا محوريا في المسلسل حيث يعمل مع مدير اللعبة التي تحرك أبطال العمل خلال أحداث المسلسل، ويقدم دور جاسوس في الفندق الذي يعمل به وسيم الصريطي والذي يجسد دوره الفنان شيكو.

ووضع صناع العمل خطة زمنية لبدء التصوير ليكون خلال نوفمبر المقبل كموعد مبدئي للانطلاق، حيث من المتوقع عرضه خلا موسم رمضان المقبل ويحرص صناع العمل علي لتكوين أحداث جديدة ومختلفة عن الموسمين الأول والثاني وانضمام فنانين جدد لمشاركة الأبطال الأساسيين، سواء كضيوف شرف أو أبطال.

تدور قصة المسلسل حول شخصين هما "مازو" الذي يجسده الفنان هشام ماجد، وهو صديق "شيكو" المقرب ضمن الأحداث، وتظهر الفنانة مي كساب بدور زوجته ولهما ابن واحد فقط، وتتورط الأسرتان في عدة أزمات ومشاكل بسبب فيديو جيم الذي ساقهما فضولهما لتجربته، والآخر "وسيم" وزوجته الفنانة ميرنا جمال ولهما ابن وابنة، وتجسد دور والدة زوجته الفنانة عارفة عبدالرسول التي ترث عن والدها سلسلة فنادق ضخمة ويدير أحد فروعه الرئيسية الفنان سامي مغاوري، الذي يتزوجها بمنتصف الأحداث ويقطنان مع "شيكو"، وتشهد الأحداث تطورات عديدة بينهما في إطار كوميدي اجتماعي.

ويكتشف "مازو ووسيم" لعبة إلكترونية مصنوعة من أشخاص بالولايات المتحدة، وما أن يجرباها معًا حتى تتدمر حياتهما، وتنقلب مجراها رأسًا على عقب، ويوجه شخص مجهول بطلى العمل، ويطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، في ظل رغبة كل منهما في الفوز.

وتضطرهما اللعبة إلى ارتكاب عمليات اختطاف وطلب فدية كبيرة، وتجعلهما يضطران للجوء إلى الكذب واختراع الأحداث غير الصحيحة، حسبما يلقنهما الشخص المجهول، المعروف ضمن الأحداث بالـHR، المتحكم فى كل تفاصيل اللعبة، ليتحولا من شخصين طبيعيين إلى اثنين يشبهان الإنسان الآلى الذى يخضع للأوامر دون اعتراض أو تفكير.

أبطال مسلسل اللعبة

العمل مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام" في معظم أعمالهما الفنية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان شيكو، وهشام ماجد والفنانة مي كساب، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبدالرسول.

وعرض مسلسل "اللعبة 2" في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.