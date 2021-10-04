الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين لم يُجرِ اتصالات هاتفية مؤخرًا بشأن اتفاق أوبك+

بوتين
بوتين

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُجرِ أي مناقشات عبر الهاتف في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق إنتاج النفط العالمي الذي تتبناه مجموعة «أوبك+» لكبار المنتجين.

وقال المتحدث، دميتري بيسكوف، أيضا إن الكرملين لا يريد استباق نتائج اجتماع أوبك+ اليوم، وامتنع عن الخوض في تفاصيل النتائج المحتملة له.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى جانب روسيا ودول أخرى منتجة للنفط، في إطار مجموعة أوبك+، عن بُعد الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وفي سياق متصل، ستجتمع أوبك وحلفاؤها، اليوم الإثنين، لبحث مقدار النفط الإضافي المزمع ضخه في السوق التي شهدت تعطل الإنتاج وزيادة الطلب مع التعافي من آثار جائحة كوفيد- 19، ما دفع سعر النفط لتجاوز مستوى 80 دولارًا للبرميل.

وتفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات بارتفاع أكبر في أسعار الغاز التي زادت 300%، وجرى تداوله قرب سعر يعادل 200 دولار للبرميل بسبب نقص الإمدادات وانخفاض الإنتاج من أنواع وقود أخرى.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يطلق عليه أوبك+، في يوليو على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر على الأقل حتى أبريل 2022، لتنهي تدريجيًا تخفيضات قائمة على الإنتاج تبلغ 5.8 مليون برميل يوميا.

وقالت أربعة مصادر من أوبك+ لرويترز، الأسبوع الماضي، إن المنتجين يدرسون ضخ نفط أكثر مما يتضمنه هذا الاتفاق، لكنهم لم يوردوا تفاصيل عن الكمية أو عن متى سيزيد الإنتاج.

وأقرب شهر يمكن فيه زيادة الإنتاج هو نوفمبر، إذ إن أوبك+ حددت مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر في اجتماعها الأخير.

اتفاق إنتاج النفط الكرملين النفط أوبك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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