رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتقدم رئيس جامعة مطروح بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع أساتذة وطلاب ومنسوبي الجامعة، بخالص وأصدق التهاني وأطيب وأرق التمنيات لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي ستظل عنوانًا لإرادة وعزيمة المصريين على مر الزمان.

- يوم خالد في تاريخ مصر

وأكَّد الدكتور مصطفى النجار، أن يوم السادس من أكتوبر يُعد يومًا خالدًا في تاريخ بلدنا الحبيب مصر، فهو يوم العزة والكرامة الذي استردت فيه الأرض، على أيدي أبطال القوات المسلحة وشهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الغالية ملحمة العبور.

ووجه رئيس الجامعة التحية لجميع أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل، لما يقومون به من تضحيات من أجل الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه، متمنيّا لمصرنا الحبيبة دوام الاستقرار والأمن والأمان.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى، الـ 48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

كما بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة التاريخية العظيمة والخالدة في سجل انتصارات وبطولات الجيش المصري العظيم، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، والسادة قادة القوات والأفرع بهذه المناسبة العظيمة.