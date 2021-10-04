الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 9004 إصابات جديدة بكورونا

البرازيل
البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 9004 إصابات جديدة بفيروس كورونا و225 وفاة جراء كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة فقد أصبح مجمل الإصابات في البرازيل 21 مليوناً و468121 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 597948.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث عدد وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة.


من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 235.08 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و009675.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 703427 43757955
الهند 448817 33813903
البرازيل 597723 21459117
المملكة المتحدة 136953 7900680
روسيا 418906 7586536
تركيا 64626 7237018
فرنسا 116798 7027059
إيران 121109 5624128
الأرجنتين 115239 5259352
إسبانيا 86463 4961128

 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22365 2009678
37 ‬‬‬‬- المغرب 14339 935332
‭‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬‬ - الأردن 10736 825245
46 - الإمارات 2102 736708
47 ‬- تونس 24921 707983
49 - لبنان 8406 625974

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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