زعيم المعارضة التركية يتهم حكومة بلاده بـ«التعاون مع أباطرة المخدرات»

حمّل كمال كليتشدار أوغلو، رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الحكومة المسؤولية عن تفشي المخدرات في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، في كلمة خلال فعالية للحزب أقيمت في ولاية بولو أبانت، قال كيليتشدار أوغلو: "هناك مستنقع مخدرات في البلاد، خاصة داخل الأحياء الفقيرة".

وأضاف أن "الأمر الأكثر إيلاما هو تعاون أباطرة المخدرات والسلطة السياسية"، مؤكدا أن "تركيا لم تشهد مثل هذا الوضع من قبل".

وتابع: "إذا كنت تعتقل الشخص لمجرد أنه قام بالتغريد، إذا كنت تحتجزه في السجن بسبب التعبير عن أفكاره بحرية، فلدينا مشكلة".

واعتبر أن "المصدر الرئيسي للمشاكل في تركيا هو المؤسسة السياسية"، واعدا بالوصول إلى السلطة في الانتخابات المقبلة، والاستعداد لتحمل مسؤولية كبيرة.

وذكر أنه "إذا كان هناك نظام قضائي لا ينفذ قرار المحكمة الأوروبية ولا ينفذ قرار المحكمة الدستورية، فهناك مشكلة خطيرة.. يتم فصل أشخاص من وظائفهم بمرسوم قانون الطوارئ، وإذا تم طردهم بعد إنهاء واجباتهم العامة، فإن هناك مشكلة".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة التركية، 27351 إصابة و194 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 27973 حالة مقابل 28224 السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7.238 مليون حالة.

وذكرت أنها رصدت 194 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 203 في إحصائية السبت، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 64661 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 22004 مرضى لتصل حصيلة المتعافين إلى نحو 6.686 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.