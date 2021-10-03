الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صاحب الرسوم الساخرة من النبى».. مصرع السويدى لارش فيلكس فى حادث سيارة

لارش فيلكس
لارش فيلكس

لقى لارش فيلكس، رسام الكاريكاتير السويدي، مصرعه اليوم جراء تعرضه لحادث سيارة رفقة الشرطة التي كانت تتولي حراسته، وقد كان معروفا برسومه المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم.

 

وبحسب موقع "aftenposten" السويدي فإن فليكس مات حرقاً بعد تعرضه لحادث سيارة مروّع مع اثنين من عناصر الشرطة المرافقين له، حيث كان يعيش تحت حماية قوات الأمن منذ نشره صورا مسيئة للرسول صلي الله عليه وسليم وللإسلام عام 2007.

تفاصيل مقتل لارش فيلكس

ولقي لارش فيلكس البالغ من العمر (75 عاما) مصرعه، في حادث تصادم بشاحنة على الطريق السريع E4 خارج ماركارد في السويد اليوم الأحد.

 

وأكد الموقع السويدي وفاة ضابطي الشرطة في الحادث أيضا فقد كانا جزءًا من مجموعة الحماية الشخصية للشرطة السويدية وهذا ما أكدته الشرطة نفسها في بيان صحفي يوم الأحد.

 

وقال قائد الشرطة الوطنية السويدية أندرس ثورنبرغ في بيان مساء اليوم "ببالغ الرعب والحزن الشديد تلقيت رسالة مفادها أن زميلينا والشخص الذي قمنا بحمايته ماتوا بعد ظهر اليوم".

 

ووقع الحادث في "Markaryd "، وهي بلدة في مقاطعة Kronoberg، ومن غير الواضح كيف وقع الحادث، لكن تم نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى وهو يعالج هناك بحسب الشرطة السويدية.

 

 لارش فيلكس يصر على الرسوم المسيئة

وكان رسام الكاريكاتير السويدي، لارش فيلكس، أعلن عام 2013  مجددا عن عرض رسومات جديدة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم في معرض بمدينة مالمو، التي تسكنها أعداد كبيرة من المهاجرين المسلمين. 

 

قال لارش إنه مصمم على المضي في هذا العمل رغم تلقيه تهديدات بالقتل بعد نشره رسما مسيئا للنبي عام 2007 في جريدة محلية.

 

 وأضاف "من المهم أن أواصل، لأنك إذا رضخت للتهديدات وتراجعت، فإنك تتخلى عن مبدأ ديمقراطي".

 

وواجه فيلكس العديد من التهديدات بالقتل منذ نشره رسما مسيئا للنبي في صحيفة "نيركيس اليهاندا" السويدية اليومية في 2007، مرفقا مع مقال حول اهمية حرية التعبير. 

لارش فيلكس الرسوم المسيئة مالمو تفاصيل مقتل لارش فيلكس لارش فيلكس رسام الكاريكاتير السويدي الرسوم المسئية للرسول

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

«صاحب الرسوم الساخرة من النبى».. مصرع السويدى لارش فيلكس فى حادث سيارة

الصحة: 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

تفاصيل حديث كيروش مع قفشة وشريف بعد استبعادهما من المنتخب

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

أول رد من «الوحدة الإماراتى» على التعاقد مع موسيمانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال