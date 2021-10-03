الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معاينة وحصر الأماكن المحرومة من الصرف الصحى بدمياط

معاينة وحصر الأماكن
معاينة وحصر الأماكن المحرومة من الصرف الصحي

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،على ضرورة حصر ومعاينة كافة الأماكن المحرومة من شبكات الصرف الصحي بالمدينة تمهيدًا لوضعها في خطة توصيل الشبكات للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناءً على تكليف اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد حيث انتقلت اليوم الأحد، لجنة برئاسة أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ وعضوية ممثلي الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم معاينة الأماكن المحرومة بالمدينة لإعداد الحلول والمقايسات المناسبة لسرعة اتخاذ إجراءات ربط هذه الأماكن على شبكة الصرف الصحي حفاظًا على الصحة العامة وللارتقاء بالمستوى الحضاري لشوارع هذه الأماكن.

شهد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط استمرار فعاليات حملة "معًا_نطمئن.. سجل الآن" برفقته وفد من مكتب مساعد وزير الصحة  للاعلام والتوعية الدكتور خالد مجاهد مصاحبًا معه  الدكتور أحمد عريف مدير عام الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الشئون الصحية بدمياط، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة دمياط وللتأكد من  انتظام عمل فرق الحملة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيرًا علي المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباصات الخاصة بتسجيل المواطنين، والتي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظة دمياط.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد بأن حملة "معًا_نطمئن" تتضمن 8 قوافل (قافلتين بمدينة دمياط وآخرتين بمدينة دمياط الجديدة وبالزرقا وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ) حيث يتم تحويل المواطنين ممن تم تسجيلهم إلى مراكز الشباب وفقًا للمنظومة المُعلن عنها بالجدول المنشور وذلك لتحقيق المستهدف وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، حيث تابعت محافظ دمياط التلقيح في الشوارع.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض كفر البطيخ

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حديقة الأسماك

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