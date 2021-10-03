الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تحويل القصر لمزار».. مخططات الأمير تشارلز بعد تولي الملكية

الامير تشارلز
الامير تشارلز

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من المقرر أن تتقلص أماكن المعيشة الفخمة للملك في قصر باكنجهام لتكون عبارة عن "شقة" عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا.
وذكرت الصحيفة إن الخطة تعد جزءًا من حملة جذرية لإصلاح الممتلكات الملكية الشاسعة، والذي سيشمل فتح مقر الإقامة الرسمي في لندن للجمهور أكثر من أي وقت مضى.
وأوضحت أنه من بين التغييرات الأخرى التي يجري النظر فيها في إطار خطط تشارلز واسعة النطاق، تحويل بالمورال إلى متحف للملكة ونقل دوق ودوقة كامبريدج الامير ويليام وزوجته كيت ميدلتون للاقامة في قلعة وندسور.
ويقال إن تشارلز لا يريد إقامة بيركشاير لنفسه لأن موقعها تحت مسار رحلة هيثرو يجعلها "صاخبة للغاية".
وأكدت الصحيفة أن أمير ويلز يخطط لتقليص حجم النظام الملكي بشكل كبير بمجرد توليه العرش.
وتابعت أن تشارلز كان يجتمع مع رجال الحاشية لمناقشة ما يحدث للقصور عندما يتم تقليص خط الانضمام المباشر لنفسه وكاميلا ، بالإضافة إلى الكامبردج. 
وقال المصدر: "النقطة المركزية هي عندما لم تعد الملكة هنا ، كيف يمكنك نشر جيلين من العائلة بشكل فعال عبر عدد كبير من العقارات؟".
وذكرت الصحيفة أن أمير ويلز يعتقد أن هذه الأماكن يجب أن تقدم شيئًا للجمهور يتجاوز مجرد كونها مكانًا يعيش فيه أفراد العائلة المالكة. 
وأضافت أن الجميع يدرك أنه ليس من المنطقي تشغيل الكثير من المساكن ولكن إذا تخلت عنها بالكامل فلن تستعيدها أبدًا عندما يكبر الأمير جورج وأفراد العائلة المالكة الأصغر ويحتاجون إلى مكان للعيش فيه.
وتابعت أن تشارلز يواجه مهمة دبلوماسية شاقة لإقناع عائلته بالتغييرات.
وكشفت مصادر مطلعة أن دوق يورك قلق بشكل خاص بشأن منزله بارك لودج في وندسور جريت بارك، ومع ذلك، يقول رجال الحاشية إنه ليس هناك ما يشير إلى أنه سيُطلب منه الانتقال وترك قصره.

الأمير تشارلز قصر باكنجهام دوق كامبريدج يورك ويلز

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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