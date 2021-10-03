كل ما يخص إنشاء جامعة وادي النيل الخاصة بالفيوم (إنفوجراف)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا حمل رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠٢١، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادي النيل بالفيوم.

"الدستور" تنشر كل ما يخص الجامعة في السطور التالية:

١- يكون مقرها منطقة حدائق دمو بمحافظة الفيوم

٢- لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

٣- تتكون الجامعة من الكليات الآتية: (الهندسة والطب البشري والصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي وطب الأسنان والفنون والتصميم والعلوم الإنسانية والإدارية والعلوم التطبيقية).

٤- تهدف إلى توريد المنطقة بالتخصصات العلمية لتلبية احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب

٥- ستوفر أكثر من ٢٥٠٠ فرصة عمل للطاقم الاداري واعضاء هيئة التدريس من ابناء المحافظة

٦- ستخصص عدد من المنح للمتفوقين من أبناء الفيوم وابناء شهداء الوطن.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة والخريطة الزمنية حيث من المقرر بداية الدراسة السبت وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي 3 فبراير 2022، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

يأتي العام الدراسي الحالي بالتزامن مع بداية الموجة الرابعة لكورونا في نصر وسط إجراءات احترازية سوف يتم تطبيقها في جميع المدارس لمنع تفشي كورونا في المدارس على غرار الخطة التي تم تنفيذها العام الماضي بين وزارتي «التعليم» و«الصحة».