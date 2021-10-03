انتهاء تصوير مسلسل «الآنسة فرح» لأسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف

تستعد شركة Sproduction لصاحبتها سالي والي لإطلاق الموسم الرابع على المنصة بعد النجاح الذي حققته على منصات السوشال ميديا وتصدره تريند منصة شاهد وقت عرضه.

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وانتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج وأحمد الجندي، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

ومن المقرر أن يستأنف الجزء الجديد من المسلسل أحداث الأجزاء الماضية بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول وميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريم الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.