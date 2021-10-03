الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مستخدمين السكاكين.. شابان يقتلان عمهما فى طما بسوهاج

شابين يقتلان عمهما
شابين يقتلان عمهما

شهد مركز طفا بسوهاج اليوم، حادثة بشعة، حيث أقدم شابان بتمزيق جسد عمهما حتى الموت مستخدمين السكاكين.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ من الأهالي بدائرة المركز بمصرع شخص على يد اثنين من أبناء شقيقه.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو “حازم. حازم. ع. ا - 33 عامًا - يقيم ناحية قرية العتامنة دائرة المركز”، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم، على يد طفلي شقيقه.

وتبين من خلال التحريات التي قادها المقدم أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ا. م.ع" 15 عامًا، و"ع. م. ع" 13 عامًا، أبناء شقيقه، بسبب خلافات أسرية.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه كان في طريقه إلى أرضه الزراعية، وفوجئ بابني أخيه ينهالان عليه طعنًا بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى تمزيق جسده ووفاته في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الجناة، وجارٍ ضبط الآخر.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وزير الداخلية خلافات أسرية مصرع شخص اليوم الأحد مستخدمى بسبب خلافات المجني عليه مشرحة المستشفى

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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