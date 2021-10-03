ننشر أول صورة لوفاة طفل ترعة الإسماعيلية في القصاصين

حصلت “الدستور” على أول صور لغرق طفل في أحد المصارف المتفرعة من ترعة الإسماعيلية بمدينة القصاصين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من يفيد بمصرع طفل يدعى "السيد أحمد عمرو" 14 سنة، غرقًا في مصرف الوابورات المتفرعة من ترعة الإسماعيلية بمدينة القصاصين، أثناء استحمامه بها.

أول صورة لوفاة طفل ترعة الإسماعيلية في القصاصين

وعلى الفور حاول الأهالي انتشاله، ولكنه توفي في الحال، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وتم نقله لمشرحة مستشفى القصاصين المركزي، وجارِ استدعاء الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وأكد شهود عيان، أن المتوفى، نزل وحده للترعة للسباحة والاستحمام بها، ولكنهم فوجئوا بعدم قدرته على السباحة مما أدى لغرقه.

فيما سيطرت حالة من الحزن على أهالي منطقة الوابورات، لوفاة الشاب.