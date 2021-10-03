تأجيل محاكمة 11 متهمًا فى «المرابطون 2» لجلسة ٢٦ أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 11 متهماً بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش السوري تحت اسم «المرابطون 2» لجلسة ٢٦ أكتوبر لاستكمال المرافعة.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول 11 متهما مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابى إلى المحاكمة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية لتنفيذ عمليات ضد الدولة.