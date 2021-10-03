الجامعة اليابانية بالإسكندرية: 150 منحة للطلاب الأفارقة وتسجيل 56 براءة اختراع

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية، إنه تم تسجيل 56 براءة اختراع خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن هناك 150 منحة للطلاب الأفارقة، وذلك لدعم تنمية القارة السمراء.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد على هامش قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها فى الصناعة، استعرض خلاله الدكتور أحمد الجوري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إنجازات الجامعة البحثية والاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد فى حضور دكتور ماساكي سوزوكي، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.



وأكد الدكتور أحمد الجوهري، أن الجامعة تسعى لمواكبة الإنجازات الكبرى فى عهد الرئيس السيسى بتحقيق إنجازات علمية وبحثية تساهم فى خدمة الأهداف الوطنية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2030، موضحًا أن تطوير منظومة البحث العلمي وجودة الإنتاج العلمي لعلماء الجامعة والنشر الدولي لأبحاثهم فى كبرى المجلات العالمية كان كلمة السر في أن تحتل الجامعة المرتبة الثانية محليًا على مستوى الجامعات المصرية وتحصد المرتبة الـ11 عربيًا فى تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي، والذي تشارك به 31 جامعة مصرية و135 جامعة عربية من 14 دولة.

وأضاف رئيس الجامعة أن معامل الجامعة تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية فى العالم وتحرص على دعم الأبحاث التطبيقية التى تخدم المجتمع والصناعة.



وأوضح أن هناك خطة واستراتيجية تعمل الجامعة على تنفيذها الفترة المقبلة، تهتم بالبرامج الجديدة، وذلك لريط الخريجين بسوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن استحداث 60 برنامجًا جديدًا، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إعداد كوادر علمية متميزة ومؤهلة للمشاركة في عدد من المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها في الدولة المصرية.

وأضاف أن استراتيجية الجامعة تستهدف أيضًا تلبية الاحتياجات المتزايدة من خريجى التخصصات ذات الصلة بزيادة معدل الأعمار وزيادة الموارد الذاتية للجامعة من خلال إتاحة البرامج المميزة والخدمات القائمة على تسويق المعرفة والتكنولوجيا، موضحًا أنه تماشيًا مع متطلبات المرحلة المستقبلية وكذلك فى ضوء الدعم الكبير الذى تحظى به الجامعة المصرية اليابانية، والذى يتمثل فى دعم الدولة للبنية التحتية بها غير المسبوق وكذلك دعم الحكومة اليابانية وتجهيز الجامعة بأحدث الإمكانات المعملية مع توفير عدد من الأساتذة اليابانيين فقد تم الانتهاء من عمل خطة استراتيجية متميزة وغير تقليدية للسنوات 2021-2025، والتي صممت لدعم أهداف الدولة الممثلة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 مع الأخذ فى الاعتبار جميع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وعن أهم ملامح النموذج الياباني الذي تطبقه الجامعة في التعليم تابع الجوهري استخدام نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعليم والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية، ونستهدف تقديم برامج أكاديمية حديثة، حيث تم إنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمعين المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية لخدمة الصناعة، من خلال إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة.

وأضاف لدينا شراكة مع 15 جامعة من الجامعات اليابانية العالمية التي حصل 22 من علمائها على جائزة نوبل، ولدينا اثنان من نواب رئيس الجامعة يابانيان، ونستقبل 100 أستاذ ياباني على مدار السنة بالجامعة، كما سافر للتدريب باليابان 38 من أعضاء هيئة التدريس، و12 من مهندسي المعامل و22 من الإداريين، أيضًا تقدم الجامعة فرصة للإداريين لدراسة الماجستير باليابان في إطار منحة توفرها هيئة التعاون الدولى اليابانية، حيث يدرس حاليًا 8 من الإداريين لدرجة الماجستير باليابان.

وعن قبول الطلاب، وهل هناك منح مجانية أكد رئيس الجامعة اليابانية أنه يتم اختيار الطلاب بعد اجتياز اختبارات القبول باللغة الإنجليزية، وهى تحريرية وشفهية، ونستهدف الطالب الجاد المتفوق، والمجموع لا يعتمد عليه وحده كأساس في الاختيار ولا مجال لأي توصية أو وساطة للقبول، وتقدم الجامعة مجموعة من المنح الدراسية إلى الطلاب، منها منح تفوق دراسي ورياضي ومنح لأبناء الشهداء ومنح للمحافظات الحدودية والصعيد وهناك منح من جهات خارجية.

