رفع 200 طن مخلفات خلف جامعة المنيا وإزالة الإعلانات المخالفة

أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا على دورية رفع المقلب الوسيط خلف جامعة المنيا ونقله إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تم رفع 200 طن مخلفات وإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية صفط الخمار كما قامت إدارة الإشغالات بإزالة الإعلانات المخالفة الغير مرخصة بشوارع المدينة.

مخلفات خلف جامعة المنيا

وتابع الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم أعمال رفع المقلب الوسيط خلف جامعة المنيا ونقله إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور المهندسة ولاء سلامة مدير المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وحسن عبد الغنى مدير الحملة الميكانيكية، حيث تم رفع ما يقرب من 200 طن بمعدات الحملة الميكانيكية وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

مخلفات خلف جامعة المنيا

ومن ناحية أخرى أكد حسام الفلاح مدير الإشغالات، أنه بالتنسيق مع إدارة الإعلانات بالمدينة تم شن حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة تم خلال إزالة ٣ إعلانات مخالفة بدون ترخيص وتم عمل اللازم قانونا، كما تم رفع أحد الإشغالات الغير قانونية من كورنيش النيل ،بحضور محمد صلاح، وإسلام عبد السلام إدارة الإعلانات وفريق العمل بالاشغالات.

مخلفات خلف جامعة المنيا

وأوضح محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار انه تم ايقاف اعمال مخالفة بالمهد عبارة عن شدة خشبية للأعمدة بالدور الثالث العلوي على أملاك دولة بمساحة 150 متر وتمت الازالة وتحرير المحاضر اللازمة قانوناً.

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، علي المتابعة المستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة المنيا والإزالة الفورية لأى إعلان مخالف ورفع الإشغالات من شوارع المدينة لضبط حركة الشارع ، ورصد أي شكل من أشكال التعديات والتصدي لها بكل قوة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

مخلفات خلف جامعة المنيا

مخلفات خلف جامعة المنيا

مخلفات خلف جامعة المنيا

مخلفات خلف جامعة المنيا

مخلفات خلف جامعة المنيا

مخلفات خلف جامعة المنيا

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