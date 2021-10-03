الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

الثقافة

طبعة 11 من «رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر» لـ عبدالوهاب المسيري

رحلتي الفكرية في
رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر

أصدرت دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الحادية عشر من كتاب "رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر" للدكتور عبد الوهاب المسيري، وتتميز هذه الطبعة ببعض الإضافات وأهمهما ملحق صور كبير يتناول رحلة المؤلف ومحطات حياته المختلفة.

وعلى الغلاف الخارجي للكتاب نقرأ: "رحلتي الفكرية" هو السيرة الممتعة للمفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري، يرصد فيها تحولاته الفردية في الفكر والمنهج ويؤرخ، فى الوقت نفسه، لجيل بأكمله، أو لقطاع منه، فتحولات صاحب هذه السيرة ليست بأى حال منبتة الصلة بما كان يحدث حوله. 

ومن هذا المنظور، تصبح أحداث حياة المؤلف لا أهمية لها فى حد ذاتها، وإنما تكمن أهميتها فى مدى ما تلقيه من ضوء على تطوره الفكرى، وقد فهم المؤلف كثيرًا من أحداث حياته الخاصة الذاتية من خلال نفس الموضوعات الأساسية الكامنة والمقولات التحليلية التى استخدمها فى دراساته وأبحاثه الموضوعية، وليس العكس. 

ولكن هذه الرحلة الفكرية، مع هذا، هى رحلة المؤلف الفردية، فهو الذى تفاعل مع ما حوله من تجارب منذ أن وُلد فى دمنهور ونشأ فيها إلى أن انتقل إلى الإسكندرية ومنها إلى نيويورك ثم أخيرًا إلى القاهرة حيث استقر به المقام، فإذا كانت هذه الرحلة الفكرية، سيرة غير ذاتية، فهى أيضًا سيرة غير موضوعية، سيرة إنسان يلتقي فى فضاء حياته الخاص بالعام، ولهذا فهو لا يذكر القضايا الفكرية المجردة وحسب، وإنما يشفعها دائمًا بأحداث من حياته أو اقتباسات من كتاباته تبين كيف ترجمت القضية الفكرية (العامة) نفسها إلى أحداث ووقائع محددة فى حياته الشخصية (الخاصة) وذلك بأسلوب المؤلف السلس والعميق والساخر.

عبدالوهاب المسيري

نبذة عن عبد الوهاب المسيري

عبد الوهاب محمد المسيري (أكتوبر 1938 - 3 يوليو 2008)، مفكر وعالم اجتماع مصري مسلم، وهو مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أحد أكبر الأعمال الموسوعية العربية في القرن العشرين الذي استطاع من خلالها برأي البعض إعطاء نظرة جديدة موسوعية موضوعية علمية للظاهرة اليهودية بشكل خاص، وتجربة الحداثة الغربية بشكل عام، مستخدماً ما طوره أثناء حياته الأكاديمية من تطوير مفهوم النماذج التفسيرية، أما برأي البعض الآخر فقد كانت رؤيته في موسوعته متحيزة لليهود، ومتعاطفة إلى حد كبير مع مواقفهم تجاه غير اليهود، بل وصفها البعض بأنها تدافع عن اليهود.

دار الشروق للنشر والتوزيع الشروق للنشر رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر عبد الوهاب المسيري الدكتور عبد الوهاب المسيري رحلتي الفكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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