عقب تعرضها لوعكة صحية.. الجمهور للفنانة هاجر أحمد: ربنا يشفيكي

حالة من الحزن سيطرت على روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" بعد نشر الفنانة هاجر أحمد صورًا تؤكد مرورها بوعكة صحية شديدة تطلب فيها الدعاء من الجمهور.

وتمر هاجر أحمد بوعكة صحية لم تكشف تفاصيلها، مطالبة جمهورها الدعاء لها دون توضيح ما تعاني منه، كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "انستجرام" صورة ليديها وهي تضع فيها المحاليل الطبية.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين".

وتفاعل معها عدد كبير من روّاد السوشيال وجمهورها، داعين لها بالشفاء العاجل، متمنيين عودتها دون وقوع أي ضرر نفسي وجسدي عليها، وكتبت سالي مصطفى من جمهور الفنانة هاجر أحمد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًا: "ألف سلامة عليكى".

وكتبت شروق فايد من مستخدمي السوشيال ميديا: "ربنا يشفيكي ويعافيكي ويقومك بالسلامه يارب"، وعلقت ندى مصطفى من جمهور الفنانة هاجر أحمد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "ربنا يشفيكي يا حبيبة قلبي زعلتيني والله ألف مليون سلامة".

حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"

وتشارك هاجر أحمد بطولة حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" والتي بدأ عرضها عبر قناة dmc مساء السبت 2 أكتوبر، وحكاية "بدون ضمان" من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

"بدون ضمان" هى الحكاية الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهي "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي وإخراج أحمد يسري، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.