وفاة اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية الأسبق

توفي اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية والإسكندرية الأسبق، اليوم الأحد، على إثر تعرضه لوعكة صحية.

تقام مراسم الدفن بمحافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد اللواء أيمن الملاح بمسجد سيدي بشر بعد عصر اليوم.

عمل اللواء أيمن الملاح بإدارة البحث الجنائي، وتدرج بها إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة عميد، بإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية، ثم رُقي إلى رتبة لواء، ومساعدًا لمدير مصلحة الأحوال المدنية لمنطقة غرب الدلتا.

تم تصعيد اللواء أيمن الملاح مساعدًا لمدير أمن الإسكندرية، ثم حكمدارًا لمديرية أمن سوهاج، ثم مديرًا لأمن الدقهلية، قبل أن يتولى مهام منصب مدير لأمن الإسكندرية، ومساعدًا لوزير الداخلية.