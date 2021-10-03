الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية الأسبق

اللواء أيمن الملاح
اللواء أيمن الملاح

توفي اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية والإسكندرية الأسبق، اليوم الأحد، على إثر تعرضه لوعكة صحية.

تقام مراسم الدفن بمحافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد اللواء أيمن الملاح بمسجد سيدي بشر بعد عصر اليوم.

عمل اللواء أيمن الملاح بإدارة البحث الجنائي، وتدرج بها إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة عميد، بإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية، ثم رُقي إلى رتبة لواء، ومساعدًا لمدير مصلحة الأحوال المدنية لمنطقة غرب الدلتا.

تم تصعيد اللواء أيمن الملاح مساعدًا لمدير أمن الإسكندرية، ثم حكمدارًا لمديرية أمن سوهاج، ثم مديرًا لأمن الدقهلية، قبل أن يتولى مهام منصب مدير لأمن الإسكندرية، ومساعدًا لوزير الداخلية.

مساعد وزير الداخلية وعكة صحية مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح رتبة عميد البحث الجنائي

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