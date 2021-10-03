يبحث أولياء أمور طلبة وطالبات الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2021/2022، عن موقع وزارة التربية والتعليم، لمتابعة طلب التقديم.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض الأطفال

ويمكن لأولياء الأمور، متابعة تطلب تقديم مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2021/2022، عبر الرابط التالي بالرقم القومي الخاص بولي الأمر، ثم كتابة كلمة المرور وهي التى قام ولى الأمر بكتابتها عند انشاء الحساب الخاص به، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا

وقامت عدد من المحافظات وعلى رأسهم القاهرة والجيزة، بإعلان نتيجة المرحلة الأولى للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، وذلك وفقا للطلاب الأعلى سننا فى المتقدمين، ليتم قبول جميع الطلاب فوق سن الخمس سنوات فى مراحل سابقة على مدار العام الدراسي .

ومن المقرر انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2022، يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر بالمدارس الخاصة التي بها دراسة يوم السبت، بينما ينطلق يوم الأحد بباقي المدارس الخاصة والحكومية .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتباع كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية المشددة خوفا على الطلاب والمعلمين من قدوم الموجه الرابعه لفيروس كورونا، الذي بدأ يجتاح عدد من البلدان.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع المعلمين والإداريين بضرورة اتخاذ لقاح فيروس كورونا، واشترطت الوزارة أن المعلم او الموظف الذي يرفض اتخاذه، سيتم اجبارة على عمل مسحة كل 3 ايام ليتم دخوله المدرسة، وذلك حافظا عليه وعلى المحيطين معه وخصوصا الطلاب.

ومن المقرر أن يجتمع بعد غدًا الثلاثاء، قيادات وزارة التربية والتعليم مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لمناقشة كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لوجود عام دراسي امن ومستقر، خاصة بعد مطالبة وزارة الصحة بتخفيف ايام الدراسة لمنع الكثافة العددية.