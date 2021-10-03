«الإحصاء»: 194.2 الف وحدة سكنية منفذة بواسطة الدولة عام 2019/2020

أعلن الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، أن إجمالى الوحدات السكنية المنفذة بلغ 194.2 الف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه مقابل281.3ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرها 94.6 مليار جنيه بنسبـة انخفاض في الوحدات قدرها 30.9٪ وفي الاستثمارات قدرها 16.5٪ .

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز تزامنا مع اليوم العالمى للاسكان، وطبقا لنوعية البناء جاء الاسكان الاقتصادى فى المرتبة الاولى بعدد 109.1 الف وحدة بنسبة قدرها56.2 % يليه الاسكان المتوسط بعدد 64.4 الف وحدة بنسبة قدرها 33.1% ويليـه الإسكان فوق المتوسط بعـدد 12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 6.7% , ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 4.0% من الإجمالى العام عام 2019 /2020 .

ولفت جهاز الإحصاء إلى تنفيذ عدد 85 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى -العام/ أعمال عام) عام2019/2020 بنسبة 43.7% من الاجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5% .

وطبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7ألف وحدة بنسبة 20.9% , الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 الف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 الف وحدة بنسبة 6.5%من اجمالي القطاعين .

جاءت محافظـة القاهرة فى المرتبة الأولى بعدد 32.2ألـف وحدة بنسبـة 38 % يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد فى المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06% من إجمالى القطاعين .

أما فيما يخص الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، تم تنفيذ عدد 109.3 ألف وحدة بواسطـة القطـاع الخــاص عـام 2019/2020 بنسبـة 56.3% مـن الاجمــالى العـام مقابـل 180.8 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6 % .

وطبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يلية الإسكان المتوسط بعـدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسـط بعدد 11.9 ألف وحـدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان الفاخـر بعـدد 2.3 الف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالى القطاع الخاص .

جاءت محافظــة المنوفية فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليهــا محافظة القاهـرة بعـدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالى القطاع الخاص.