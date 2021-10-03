الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 194.2 الف وحدة سكنية منفذة بواسطة الدولة عام 2019/2020

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، أن إجمالى الوحدات السكنية المنفذة بلغ  194.2 الف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه مقابل281.3ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرها  94.6 مليار جنيه بنسبـة انخفاض في الوحدات قدرها 30.9٪ وفي الاستثمارات قدرها 16.5٪ .

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز تزامنا مع اليوم العالمى للاسكان، وطبقا لنوعية البناء جاء الاسكان الاقتصادى فى المرتبة الاولى بعدد 109.1 الف وحدة بنسبة قدرها56.2 % يليه الاسكان المتوسط بعدد 64.4 الف وحدة بنسبة قدرها  33.1% ويليـه الإسكان فوق المتوسط بعـدد  12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها  6.7% , ثم الإسكان الفاخر بعدد  7.8 اًلاف وحدة بنسبة قدرها  4.0% من الإجمالى العام عام   2019  /2020 .

ولفت جهاز الإحصاء إلى تنفيذ عدد 85 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى -العام/ أعمال عام) عام2019/2020 بنسبة 43.7% من الاجمالى العام مقابل 100.5   ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها   15.5% .

وطبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7ألف وحدة بنسبة 20.9% , الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 الف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر  بعدد 5.5 الف وحدة بنسبة 6.5%من اجمالي القطاعين .

جاءت محافظـة القاهرة فى المرتبة الأولى بعدد 32.2ألـف وحدة بنسبـة 38 % يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد فى المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06%  من إجمالى القطاعين .

أما فيما يخص الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، تم تنفيذ عدد 109.3 ألف وحدة بواسطـة القطـاع الخــاص عـام 2019/2020 بنسبـة 56.3% مـن الاجمــالى العـام  مقابـل  180.8  ألف وحدة عام 2018/2019  بنسبة انخفاض قدرها  39.6 % .

وطبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يلية الإسكان المتوسط بعـدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسـط بعدد 11.9 ألف وحـدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان الفاخـر بعـدد  2.3 الف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالى القطاع الخاص .

جاءت محافظــة المنوفية  فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليهــا محافظة القاهـرة  بعـدد  12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالى  القطاع الخاص.

الاحصاء وحدات سكنية القطاع العام وحدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الإعصار شاهين.. فقدان شخصين أحدهما طفل فى «العامرات» بعمان

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأحد 3-10-2021

إحالة «لص دراجات نارية» في المرج للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة الطائفة اليهودية: افتتاح مؤتمر"موسى بن ميمون من قرطبة إلى القاهرة" بالجامعة الأمريكية

نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل