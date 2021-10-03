محمد شاهين ومينا عطا يحيان حفل تخرج كلية فنون تطبيقية بجامعة حلوان اليوم

يستعد كلًا من المطربَين محمد شاهين و مينا عطا، نجمي برنامج اختيار المواهب الشهير "ستار أكاديمي" لإحياء حفل تخرج كلية «فنون تطبيقية» جامعة حلوان، دفعة 2021، اليوم الأحد، وذلك بمقر الكلية داخل الجامعة.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويقدم خلاله الثنائي مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية، الى جانب نخبة من أروع أعمال زمن الفن الجميل.

ومن جهة أخرى يستعد الفنان محمد شاهين لطرح أغنية جديدة له على طريقة الڤيديو كليب، تحمل اسم «معنداني»، وهي من كلمات محمود كلازا، وألحان وتوزيع اسلام مونتي، وإخراج محمود بومبو.

وكان الثنائي محمد شاهين ومينا عطا قد طرحا مؤخرا أغنية «2 وحوش»، على موقع الڤيديوهات الشهير YouTube، كلمات وليد العطار، وتوزيع رامي المصري.

كما قدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، والتي حققت نجاح كبير حيث بلغ نسب مشاهدتها أكثر من 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى.

يذكر أن مينا عطا قدم مؤخرا عددا من الأغانى التى حققت نجاحا مع جمهوره منها أغنية «وقفت الدنيا»، من كلمات طارق علاء، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإخراج سامي بساط، وقدم قبلها أغنية بعنوان "مفيش مفيش"، من كلمات وألحان شادى حسن، تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد وجيه، وكذلك أغنية "عملت جنى" من كلمات إسلام راتب، وألحان محمود حسينى، وتوزع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى قدمها لأول مرة في مشواره.

ومن جانبه طرح محمد شاهين،مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومديرتصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي.