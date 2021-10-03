الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 14 رئيسا للأقسام العلمية بـ«طب قصر العيني»

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددا من القرارات بتعيين 14 من رؤساء مجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني، وذلك لحسن سير العمل وانتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

وجاءت التعيينات كالآتي،  تعيين الدكتور ممدوح عبد الفتاح محمد شيبة الحمد رئيسًا لقسم التوليد وأمراض النساء، والدكتورة أميمة على أحمد الخولى رئيسة لقسم الكيمياء الحيوية الطبية، والدكتورة عبلة عبد المجيد عطيه عبد المجيد رئيسة لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، والدكتور عمرو عبد الهادى إبراهيم المليجى رئيسًا لقسم الأمراض الباطنة، والدكتور وائل مختار أحمد المهدي رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عبد الرؤوف عبد القادر نصر رئيسًا لقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، والدكتور علاء الدين عمر على شلبي رئيسًا لقسم الأمراض الصدرية

 كما ضمنت التعيينات الدكتور عصام عزت عياد إبراهيم رئيسًا لقسم الباثولوجيا، والدكتورة نجوى عبد الوهاب أحمد السيد رئيسة لقسم الهسنولوجيا، والدكتورة سحر كمال الدين حسين منصور رئيسة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، والدكتورة سامية محمد عصمت محمود رئيسة لقسم الأمراض الجلدية، والدكتورة أميمة أنور محمد خورشيد رئيسة لقسم الفارماكولوجيا، والدكتور أحمد عبد الحميد طه إبراهيم رئيسًا لقسم الجراحة العامة، والدكتور إيهاب عبد العزيز أحمد الشعراوى رئيسًا لقسم التشريح.

 - المرأة تستحوذ على نسبة كبيرة من رئاسة الأقسام بنسبة 43%

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المرأة تستحوذ على نسبة كبيرة من رئاسة الأقسام العلمية في القرار الأخير داخل كلية طب قصر العيني بلغت 43% وذلك في إطار سياسة إدارة الجامعة في تمكين الكفاءات بصرف النظر عن النوع، وتولي القيادة للأكفأ في العديد من القطاعات مما انعكس بشكل إيجابي على تسيير منظومة العمل وتطويرها.

جدير بالذكر أن نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في جامعة القاهرة بلغت 47% من إجمالي القيادات في كافة القطاعات والمناصب، وبلغت نسبة المرأة في تولي منصب العمادة على مستوي كليات ومعاهد الجامعة نحو 34.6% من عدد عمداء الجامعة، بالإضافة إلى 65% من وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، و44% من وكلاء الدراسات العليا، و48% من وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الحيوية جامعة القاهرة محمد العام الدراسي بداية انتظام علاء الدين رئيس جامعة القاهرة العناية المركزة قصر العيني محمد عثمان محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت العملية التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الإعصار شاهين.. فقدان شخصين أحدهما طفل فى «العامرات» بعمان

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأحد 3-10-2021

ضبط 4 بواقعة رقص شباب عراة بالسيوف في «زفة عفش» عروس بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة الطائفة اليهودية: افتتاح مؤتمر"موسى بن ميمون من قرطبة إلى القاهرة" بالجامعة الأمريكية

نتنياهو: حكومة إسرائيل برئاسة «بينيت» تتعاون مع الإخوان

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل