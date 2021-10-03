رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 14 رئيسا للأقسام العلمية بـ«طب قصر العيني»

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددا من القرارات بتعيين 14 من رؤساء مجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني، وذلك لحسن سير العمل وانتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

وجاءت التعيينات كالآتي، تعيين الدكتور ممدوح عبد الفتاح محمد شيبة الحمد رئيسًا لقسم التوليد وأمراض النساء، والدكتورة أميمة على أحمد الخولى رئيسة لقسم الكيمياء الحيوية الطبية، والدكتورة عبلة عبد المجيد عطيه عبد المجيد رئيسة لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، والدكتور عمرو عبد الهادى إبراهيم المليجى رئيسًا لقسم الأمراض الباطنة، والدكتور وائل مختار أحمد المهدي رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عبد الرؤوف عبد القادر نصر رئيسًا لقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، والدكتور علاء الدين عمر على شلبي رئيسًا لقسم الأمراض الصدرية

كما ضمنت التعيينات الدكتور عصام عزت عياد إبراهيم رئيسًا لقسم الباثولوجيا، والدكتورة نجوى عبد الوهاب أحمد السيد رئيسة لقسم الهسنولوجيا، والدكتورة سحر كمال الدين حسين منصور رئيسة لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، والدكتورة سامية محمد عصمت محمود رئيسة لقسم الأمراض الجلدية، والدكتورة أميمة أنور محمد خورشيد رئيسة لقسم الفارماكولوجيا، والدكتور أحمد عبد الحميد طه إبراهيم رئيسًا لقسم الجراحة العامة، والدكتور إيهاب عبد العزيز أحمد الشعراوى رئيسًا لقسم التشريح.

- المرأة تستحوذ على نسبة كبيرة من رئاسة الأقسام بنسبة 43%

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المرأة تستحوذ على نسبة كبيرة من رئاسة الأقسام العلمية في القرار الأخير داخل كلية طب قصر العيني بلغت 43% وذلك في إطار سياسة إدارة الجامعة في تمكين الكفاءات بصرف النظر عن النوع، وتولي القيادة للأكفأ في العديد من القطاعات مما انعكس بشكل إيجابي على تسيير منظومة العمل وتطويرها.

جدير بالذكر أن نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في جامعة القاهرة بلغت 47% من إجمالي القيادات في كافة القطاعات والمناصب، وبلغت نسبة المرأة في تولي منصب العمادة على مستوي كليات ومعاهد الجامعة نحو 34.6% من عدد عمداء الجامعة، بالإضافة إلى 65% من وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، و44% من وكلاء الدراسات العليا، و48% من وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة.