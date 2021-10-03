الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-10-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد الموفق 3-10-2021 طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى


القاهرة 30 21
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 28 20
طنطا 30 21
شبين الكوم 30 21
دمنهور 28 21
بلطيم 27 21
مطروح 26 22
السلوم 26 21
سيوة 28 20
بورسعيد 27 23
دمياط 27 22
الزقازيق 30 21
المنصورة 29 20
الاسماعيلية 30 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 28 21
رأس سدر 30 22
نخل 28 17
نويبع 30 25
طابا 28 22
كاترين 27 14
الطور 30 24
شرم الشيخ 32 26
الغردقة 32 25
مرسى علم 31 25
الفيوم 31 21
بني سويف 31 21
المنيا 31 21
أسيوط 31 20
سوهاج 32 22
قنا 33 23
الأقصر 34 23
أسوان 35 24
إدفو 35 24
أبوسمبل 34 23
الوادى الجديد 33 20
شلاتين 33 23
أبو رماد 32 24
حلايب 30 24
رأس حدربة 30 25

مصر ارصاد جديد سوهاج المنيا الاسماعيلى الوادي الجديد بني سويف صور درجات الحرارة حالة الطقس الوجه البحري الإسماعيلية قناة وادى النطرون صباح جنوب سيناء سقوط أمطار الأرصاد الجوية السواحل الشمالية خبراء هيئة الأرصاد الجوية

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