منظمة أوروبية: الإخوان تحاول التغلغل فى القارة الآسيوية

أصدرت منظمة "Disinfolab" الأوروبية والمعنية وهي منظمة معنية بمراقبة وتنقيح وجمع المعلومات أن جماعة الإخوان المسلمين وجبهاتها المختلفة في مختلف الدول تتعاون فيها بينها، حيث تتعاون جماعة الإخوان في كلا من الولايات المتحدة وفلسطين والأردن ومصر وسط محاولات من الجماعة لاختراق القارة الآسيوية عقب فشلها في الاستقرار في مصر.

وتابعت المنظمة الأوروبية أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إسلامية راديكالية وتورطت في العديد من أعمال العنف والتفجيرات والاغتيالات السياسية.

وتم اتهام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالدعم والتحريض على الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك هجوم 11 سبتمبر.

كما أن العديد من كبار المسؤولين في الجماعة مدرجون في قائمة مراقبة الإرهاب الأمريكية، ولا يزال العديد من الأعضاء على قائمة العقوبات حتى الآن.

ووفقا للمنظمة الأوروبية فقد انطلقت من الجماعة قرابة 13 جماعة إرهابية في مصر؛ لاسيما وأن جماعة الإخوان محظورة في السعودية والإمارات ومصر.

ومع ذلك، فإن ما لم يتم الاعتراف به والاهتمام به هو أن جماعة الإخوان المسلمين في جوهرها تهدف لـ "التسلل" إلى المجتمع الغربي.

ووفقا للمنظمة الأوروبية فإن هدف لجماعة في الغرب هو احتكار مناقشة العالم الإسلامي واحتكار الأمور الدينيو الإسلامية على منظري الجماعة.

وتابعت المنظمة: لقد اخترقت الإخوان القارة الأوروبية والعالم الغربي من خلال تبني وبشكل زائف قيم المجتمع الأوروبي و"سلوكيات" العالم الغربي، بما في ذلك ارتداء الأزياء الغربية فقد كانت سياسة الإخوان في أوروبا هي الاندماج الزائف وفقا لسياسة وأفكار مؤسس الجماعة حسن البنا.

وأكدت المنظمة الأوروبية أن الجماعة لها العديد من الفروع في الولايات المتحدة وجميعها لا تحمل اسم الجماعة ولكنها تحمل روح وأيدلوجية الجماعة مثل ISNA و MSA و CAIR و ICNA ، على سبيل المثال لا الحصر.