البرلمان الليبي يبحث قانون الانتخابات التشريعية الاثنين المقبل

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، اليوم السبت، أن جلسة مجلس النواب الرسمية ستكون في موعدها الاثنين المقبل في طبرق.

وقال بليحق في بيان مساء اليوم إن الجلسة ستكون حول مقترح قانون انتخاب مجلس النواب وبقية بنود جدول الأعمال السابق.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أعلن تأجيل جلسة النواب المقررة يوم 27 سبتمبر الماضي للأسبوع المقبل لأسباب لوجستية وعدم التوفيق في الترتيبات الخاصة بالحجز والطيران.

ومن المقرر أن تناقش جلسة لبرلمان في طبرق، مشروع القانون اللازم لإجراء الانتخابات التشريعية نهاية العام الجاري بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتي تم إقرار القانون الخاص بها من قبل النواب.