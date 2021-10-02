الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الليبي يبحث قانون الانتخابات التشريعية الاثنين المقبل

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، اليوم السبت، أن جلسة مجلس النواب الرسمية ستكون في موعدها الاثنين المقبل في طبرق.

وقال بليحق في بيان مساء اليوم إن الجلسة ستكون حول مقترح قانون انتخاب مجلس النواب وبقية بنود جدول الأعمال السابق.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أعلن تأجيل جلسة النواب المقررة يوم 27 سبتمبر الماضي للأسبوع المقبل لأسباب لوجستية وعدم التوفيق في الترتيبات الخاصة بالحجز والطيران.

ومن المقرر أن تناقش جلسة لبرلمان في طبرق، مشروع القانون اللازم لإجراء الانتخابات التشريعية نهاية العام الجاري بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتي تم إقرار القانون الخاص بها من قبل النواب.

عقيلة صالح مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق طبرق حكومة الوحدة الوطنية ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

المكافحات.. الصيادات الأرامل: «بر أمان» أغنتنا عن انتظار المساعدات الخيرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

الزمالك يكشف الممنوعين من خوض الانتخابات

باعتراف صريح.. «آخر النهار» يكشف سر القبض على الشيخ محمود شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة