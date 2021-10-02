الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البطوطي»: اتجاهات دولية لتنشيط السياحة الثقافية بالافلام المرئية

الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن هناك اتجاها دوليا لدعم السياحة الثقافية حول العالم من خلال وسائل الإعلام المرئية، خاصة السينما والتليفزيون والمصنفة تحت عنوان الشاشة المرئية ودورها في تنشيط الحركة السياحيةً.

وأكد «البطوطي» في تصريحات له أن منظمة السياحيةً العالمية انتهت من الدراسات الخاصة بذلك مع «Netflix»، مشيرا إلى أن الدراسة هدفها بحث كيفية الاستفادة من الشاشة في تنشيط السياحةً سواء مسلسلات أو البرامج التليفزيونة أو أفلام يتم عرضها على الشاشة لدعم السياحةً الثقافية.

مفوضية السفر الاوربية وسائل الاعلام المرئية السياحة الثقافية تنشيط الحركة السياحية السياحية العالمية البرامج التليفزيونة

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