«البطوطي»: اتجاهات دولية لتنشيط السياحة الثقافية بالافلام المرئية

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن هناك اتجاها دوليا لدعم السياحة الثقافية حول العالم من خلال وسائل الإعلام المرئية، خاصة السينما والتليفزيون والمصنفة تحت عنوان الشاشة المرئية ودورها في تنشيط الحركة السياحيةً.

وأكد «البطوطي» في تصريحات له أن منظمة السياحيةً العالمية انتهت من الدراسات الخاصة بذلك مع «Netflix»، مشيرا إلى أن الدراسة هدفها بحث كيفية الاستفادة من الشاشة في تنشيط السياحةً سواء مسلسلات أو البرامج التليفزيونة أو أفلام يتم عرضها على الشاشة لدعم السياحةً الثقافية.