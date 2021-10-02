السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفارة مصر في بروكسيل تستعيد تمثالين أثريين خرجا بصورة غير شرعية

سفارة مصر في بروكسيل
سفارة مصر في بروكسيل

نجحت السفارة المصرية في بروكسل بالتعاون مع السلطات البلجيكية المختصة في استرداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية؛ فى استعادة تمثالين أثريين خرجا من مصر بصورة غير شرعية.

وتسلم السفير خالد البقلي سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا التمثالين.

وترجع أحداث استرداد هذين التمثالين إلى عام 2016 عندما قامت السلطات البلجيكية بضبط التمثالين في معرض لبيع القطع الأثرية في بلجيكا وأثبتت التحقيقات أن مالك المعرض لا يملك أوراق ثبوتية لها.

وزارة السياحة والآثار وزارة الخارجية استرداد القطع الأثرية بلجيكا حديقة الأسماك المجلس الأعلى للآثار الأقصر

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القضاء وثورة 30 يونيو

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