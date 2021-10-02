سفارة مصر في بروكسيل تستعيد تمثالين أثريين خرجا بصورة غير شرعية

نجحت السفارة المصرية في بروكسل بالتعاون مع السلطات البلجيكية المختصة في استرداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية؛ فى استعادة تمثالين أثريين خرجا من مصر بصورة غير شرعية.

وتسلم السفير خالد البقلي سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا التمثالين.

وترجع أحداث استرداد هذين التمثالين إلى عام 2016 عندما قامت السلطات البلجيكية بضبط التمثالين في معرض لبيع القطع الأثرية في بلجيكا وأثبتت التحقيقات أن مالك المعرض لا يملك أوراق ثبوتية لها.