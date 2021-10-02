في عيد الملائكة الحرّاس.. تعرف على استخدامات كلمة «ملاك» بالإنجيل

تحتفل الكنيسة اللاتينية برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي، اليوم السبت، بحلول عيد تذكار الملائكة الحرّاس.

وتكتفي الكنيسة اللاتينية، في احتفالاتها بحلول عيد تذكار الملائكة الحرّاس، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل سفر الخروج، وسفر المزامير، وإنجيل القدّيس متى.

وفي سياق متصل، قال القمص ميخائيل جرجس صليب، في كتابه:" الملائكة لمشاهير الآباء القديسين"، إن معنى كلمة "ملاك" في الكتاب المقدس في اللغة العبرانية واليونانية والعربية هي "رسول"، لذلك استخدمت في الكتاب المقدس بهذا المعنى وهو تنفيذ أوامر الله وإعلان حلوله وإجراء مقاصده وإظهار عظمته وقوته الجبارة.

وأضاف: "أنه ويمكن تلخيص استخدام كلمة "ملاك" في الكتاب المقدس بمعنى رسول عادي، ففي سفر الخروج يتكلم عن الملاك أنه رسول مرسل من الله أو نبي لان النص الكتابي يقول "هأنذا أرسل ملاكي يهيء الطريق أمامي، وكانت هذه النبوءة نبوءة عن مجيء يوحنا المعمدان".

وأوضح أنه قد تأتي كلمة ملاك بمعنى أسقف أو كاهن ففي سفر الرؤيا جاء ذكر الملاك كثيرا في الرسائل إلى الكنائس السبع، وكان يقصد بها أساقفة هذه الكنائس فيقول "اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس..."، وقد تأتي أيضًا إشارة إلى الله نفسه أو السيد المسيح فيقول في سفر ملاخي النبي "ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ملاك العهد الذي تسرون به, هوذا يأتي قال رب الجنود"، ويقول بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين "لا تنسوا إضافة الغرباء, لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون".

كما أشار إلى أن النطق اللفظي لهذه الكلمة فهو "ملاك" في اللغة العبرانية والعربية، و"انجيل" في اللغة الإنجليزية، و"أنجيلوس" في اللغة اليونانية، و"أنجيه" في اللغة اللغة الفرنسية.