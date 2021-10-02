السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم في طعن نجل محمد مرسي وآخرين على شطبهم من «المحامين» 20 نوفمبر

نجل محمد مرسي
نجل محمد مرسي

حجزت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين والذين طالبوا فيه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين لجلسة  للحكم فى 20 نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه انطلاقا من الدور الهام الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة. 

كما أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كافة شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

المحكمة الإدارية العليا جماعة الإخوان قوائم الإرهاب القضاء الادارى نقابة المحامين مجلس الدولة محمد مرسي الإرهاب

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