السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أصغر رئيسة جمعية تنموية: نعالج التوحد مجانا ونسعى لتوقيع بروتوكول مع «التضامن»

خلود
خلود

دار حديث بين «خلود صقر» أصغر رئيسة جمعية تنموية «صقر»، والدكتورة نفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مبادرة «قدم صحيح»، وبقلب الأم استمعت الوزيرة إليها حيث تحدثت عن المبادرات الإنسانية في المجتمع.

خلود 

وتواصلت «الدستور» مع «خلود» البالغة من العمر ٢٧ عاما، حيث قالت إن الجميعة الخاصة بها تعمل على توفير العلاج والملابس لغير القادرين بالإضافة لإطعام الفقراء في شهر رمضان، مؤكدة أنها تحب العمل الخيري منذ أن كان عمرها ٢٣عاما.

وأضافت أن الجمعية تعالج حالات التوحد مجانا وتسعى حاليا إلى عمل مبادرات مع وزارة التضامن وتوقيع بروتوكول جديد معها.

خلود 

وقالت إن الجمعية مرخصة لكن يتم التعامل والتعاون مع وزارة التضامن الآن حتى يتم الانتهاء من الإجراءات ليكون تموين الجمعية ليس شخصي بينما مشارك فيه مؤسسات أخرى.

وأشارت إلى أنها تطلق على وزيرة التضامن الاجتماعي لقب «الأم» بسبب أنها تحتضن الشباب الذين يمتلكون أفكارا ومبادرات إنسانية تحفزهم على ذلك.

الدكتور مصطفى مدبولي شهر رمضان مجلس الوزراء وزيرة التضامن مصطفي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي المجتمع تضامن

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