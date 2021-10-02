السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عريس يقتل عروسته فى ليلة الحنة: «أجبرونى على الزواج منها»

طعن بالسكين
طعن بالسكين

 

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط قاتل عروس قليوب، وتبين أن عريسها وراء الجريمة بسبب إرغامه على الزواج منها.

تلقى قسم قليوب إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله جثة ربة منزل مقيمة دائرة القسم وبها عدة طعنات وما قرره والد المجني عليها بأنه حال قيامه بالاحتفال بحنة كريمته "المجني عليها" أمام مسكنه ورد لها اتصال هاتفي علي إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهما وعقب تأخرها قام بالبحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول فقام بنقلها للمستشفي لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجني عليها "زوجها" عامل.

وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه عقد قرانه على المجني عليها علي غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفياً بإحدى الفتيات فعقد العزم على التخلص من المجني عليها.

وأضاف المتهم أنه قام باستدراجها لمحل العثور وتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" وعقب تأكده من مفارقتها للحياة  قام بالاستيلاء علي هاتفها المحمول ولاذ بالهرب وعاد لمسكن المجني عليها مرة أخرى حتي اكتشف ذووها عدم تواجدها فقاموا بالبحث عنها إلى أن عثروا عليها فقام بنقلها للمستشفى حتي يبعد عنه الشك، وأرشد عن (الأداة المستخدمة فـي الواقعة، الهاتف المحمول المستولي عليه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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وائل لطفي

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