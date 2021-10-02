الأردن يتسلم مفتاح «السياحة العربية» لعام 2022

تسلم نايف الفايز، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية، مندوبًا عن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، مفتاح السياحة العربية لعام 2022 من رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، خلال حفل تدشين فوز محافظة مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية في مركز زوار المدينة والذي تخلله عدد من الفعاليات التي تعكس الإرث الحضاري والثقافي والديني للمدينة.

وقال آل فهيد، في كلمته، إن اختيار مادبا عاصمة للسياحة العربية يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الملك عبدالله الثاني لقطاع السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا للجهود الحثيثة التي يقوم بها وزير السياحة والآثار نايف الفايز لدعم هذا القطاع مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مهنئا أبناء محافظة مادبا وكافة المسئولين والعاملين فى القطاع السياحى بالمحافظة، ومؤكدًا أن المنظمة ستعمل جاهدة بالتعاون مع الوزارة لتنمية وتطوير السياحة العربية في المملكة عامة ومحافظة مادبا خاصة للمساهمة في جعلها محطة رئيسية للسياحة وخاصة للعائلة العربية لما تتمتع به من مقومات سياحية.

وأكد آل فهيد استمرار دعم المنظمة للنهوض بالقطاع السياحي الأردني لتطويره، لافتًا إلى أن مادبا حققت كافة شروط وإجراءات التحديث الذي اعتمد مؤخرًا من قبل المجلس الوزاري للسياحة، والمتعلق بمؤشر السلامة والأمن، والسلامة الصحية.

من جهة أخرى أوضح وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن السياحة بالأردن تحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا أن متابعة جلالته الحثيثة أسهمت في تطور الأردن سياحيًا وجعلت منه وجهة سياحة متميزة وأضاف، أن فوز مادبا بلقب عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة خاصة وبالمملكة بشكل عام، ويعزز جذب المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات لاستثمار الموارد الطبيعية والثقافية والتراثية الفريدة في مادبا، التي بدورها ستؤدي لزيادة فرص العمل والتقليل من نسب البطالة، مشيدًا بجهود المجتمع المحلي والجهات المعنية في تطوير السياحة في محافظة مادبا، معربًا عن شكره وتقديره للمنظمة العربية للسياحة، لافتًا إلى أهمية دور المنظمة في تحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتسليط الضوء على مناطق الجذب السياحي العربية، وتعزيز التبادل السياحي بين الدول العربية، ومشيرًا إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2019، قد حقق 4.1 مليار دينار (5.65 مليار دولار)، آملاً أن تحقق عوائد السياحة الأرقام السابقة بناء على البرامج والفعاليات التي تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة لاجتذاب السياحة العربية لتكون مادبا والمملكة الأردنية الهاشمية محطة رئيسية للسياحة العربية فى عام 2022م.