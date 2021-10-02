السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اعتقال فلسطينيين اثنين تسللا من قطاع غزة وبحوزتهما حقيبة تحوي قنابل يدوية.

وقال الاحتلال  في بيان: "ألقت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، القبض على مشتبه بهما، حيث أنهما حاولا عبور منطقة الجدار في جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "كما تم ضبط حقيبة بحوزتهما تحتوي على قنابل يدوية".

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تم نقل المشتبه بهما لمزيد من التحقيق من قبل قوات الأمن".

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن هوية الفلسطينيين، وما إذا كانا ينويان تنفيذ هجمات.

 وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإسرائيلية ، إطلاق النار على فتاة فلسطينية زعمت أنها حاولت تنفيذ حادث طعن.

وقالت في بيان إن فلسطينية تبلغ من العمر 30 عاما ومن سكان قباطية في منطقة الخليل، وصلت إلى باب السلسلة في البلدة القديمة.

 وأضافت أن الفتاة الفلسطينية اقتربت من عناصر شرطة وأخرجت سكينًا وحاولت طعن رجال الشرطة حيث ردوا بإطلاق النار عليها.

وقالت الشرطة في بيان، إن الفتاة حاولت شن هجوم على القوات الإسرائيلية في مدينة القدس القديمة، ولكن تم "تحييدها" الخميس.

من ناحية أخرى، قتل شاب فلسطيني فجر اليوم الخميس خلال اشتباك مسلح مع عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في قرية برقين جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، حسبما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

وأكد مصدر طبي فلسطيني مقتل شاب عمره 22 عاما.

وأصدرت حركة الجهاد، بيانا، قالت فيه إنه "واحد من أعضائها وإنه سقط قتيلا في اشتباك مع القوات الإسرائيلية".

ونقلت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية عن المصادر أن مواطنين اثنين أصيبا كذلك ونقلا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

كما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلا في منطقة "المطلة" الواقعة بين بلدتي اليامون وبرقين، وانتشرت في محيطه. 

 

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