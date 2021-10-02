السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

23 أكتوبر.. الحكم على رانيا يوسف بتهمة سب الإعلامى نزار الفارس

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف، لجلسة 23 أكتوبر للحكم.

نصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس، بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجة «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها، واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

23 أكتوبر الحكم رانيا يوسف نزار فارس الإعلامى العراقي

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