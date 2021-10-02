إنتاج النفط في روسيا يصل لأعلى مستوى له منذ 13 شهرا

عاود إنتاج النفط في روسيا النمو خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 13 شهرا، حيث قامت الشركات بزيادة الإنتاج بموجب قرار تحالف "أوبك بلس"، كما زاد إنتاج مصنع "بي جيه إس سي" لإنتاج المكثفات، التابع لشركة جازبروم، في أعقاب السيطرة على حريق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، عن بيانات أصدرتها "سي.دي.يو-تي.إي.كيه" التابعة لوزارة الطاقة الروسية، أن روسيا أنتجت 86ر43 مليون طن من النفط الخام والمكثفات خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويعني هذا إنتاج 716ر10 مليون برميل يوميا، بناء على نسبة التحويل للبرميل لكل طن بواقع 7.33.

وارتفع حجم الإنتاج في روسيا الشهر الماضي بنسبة 6ر2 في المئة مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، عندما خفضت جازبروم الإنتاج في أكبر مصنع مكثفات للشركة، والذي يقع في غرب سيبيريا، بعد الحريق.

وأوضحت بلومبرج أنه بمقتضى الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبتروك (أوبك) وحلفائها، المنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، يمكن لتحالف "أوبك بلس" الذي يضم الطرفين، زيادة إنتاج النفط الخام بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر بداية من أغسطس.

ونصيب روسيا من هذه الزيادة الربع.

ومن المقرر أن تستمر الزيادة على هذا النحو لحين إلغاء جميع القيود على الإنتاج والتي فرضت بسبب وباء كورونا.

ويعقد تحالف "أوبك بلس" اجتماعا بعد غد الإثنين، الرابع من أكتوبر.

وقد أعلنت وزارة الاقتصاد الروسية الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع إلى 3.7% على أساس سنوي في أغسطس.

كما عدلت الوزارة رقمها للنمو الاقتصادي في يوليو إلى 4.9% بعد قراءة سابقة عند 4.7%.

وقد توقعت روسيا زيادة إمدادات شركة جازبروم الروسية للغاز إلى الأسواق الرئيسية، ومن بينها أوروبا والصين إلى 197.3 مليار متر مكعب خلال العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق العالمية أزمة حادة في الغاز الطبيعي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذا الحجم يزيد بنسبة 10% عن إنتاج الشركة العام الماضي، كما يفوق بنسبة طفيفة توقعات جازبروم عن انتاجها لعام 2021.