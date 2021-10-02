السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات في حريق ورشة تصليح سيارات بالإسكندرية

مكان الحريق
مكان الحريق

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب بورشة تصليح سيارات قبل امتداده للدور الأول وباقي العقار المكون من 9 طوابق، مما تسببت في إصابة شخصين بحالة اختناق، وتفحم سيارة بمنطقة فكتوريا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين بالورشة. 

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالعقار الكائن 26 شارع رستم باشا مع بن القاضى برج جراند فكتوريا، ووجود حالات اختناق وخسائر مادية.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق، بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بورشة سيارات أسفل العقار رقم 26 بشارع رستم بن القاضى بمنطقة فكتوريا، وحدوث حالتي اختناق وتفحم سيارة بالكامل، تم التواصل مع إدارة الكهرباء العامة وشبكات السيوف، والغاز وقطع المرافق عن العقار المكون من 9 أدوار للعمل على السيطرة على الحريق.

وتمكنت قوات الدفاع المدني والحريق، من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى الدور الاول وباقي الـ9 أدوار بالعقار، وتم علاج حالتي اختناق بواسطة سيارة إسعاف تواجدت بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

قسم شرطة الكهرباء الحماية المدنية الإسكندرية حريق الورش

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