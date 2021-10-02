السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاليفورنيا تلزم الطلاب بالتلقيح ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا عن أن التلقيح ضد كورونا سيكون إلزاميا لجميع الطلاب في الولاية، وهي خطوة أولى من نوعها في الولايات المتحدة، حيث أدى التردد في أخذ اللقاحات الى إبطاء جهود كبح انتشار فيروس كورونا.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، هذا القرار سيتم تنفيذه على مراحل بانتظار منح هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي آيه" موافقتها الكاملة على استخدام الفئات العمرية الصغيرة للقاحات كورونا.


وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن كاليفورنيا "ستفرض على أولادنا الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 للذهاب إلى المدرسة".


وأضاف: "مدارسنا تفرض لقاحات الحصبة وغيرها. لماذا؟ لأن اللقاحات تعمل. وهذا يتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا".


وسبق أن تم منح لقاح فايزر-بيونتيك موافقة كاملة للاستخدام لمن هم في سن 16 عاما وما فوق.


وأشار نيوسوم خلال إعلانه القرار في مدرسة محلية الى أنه "ما ان تعطي إدارة الغذاء والدواء موافقتها على التطعيم في مجموعات عمرية مختلفة، بدءا من 12 عاما وما فوق، من الصف السابع حتى الصف ال12، حتى نبدأ بتطبيق هذا الفرض في الفصل الدراسي المقبل".


وأضاف: "نحن جميعا منهكون بسبب هذه الجائحة"، مشيرا الى أن القواعد ستطبق على جميع الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة.


وسيكون لهذا القرار تأثير على نحو ستة ملايين طالب في الولاية الأمريكية الأكبر من حيث عدد السكان، حيث أخذ 84 بالمئة من المقيمين على الأقل جرعة لقاح واحدة ضد كوفيد.


وذكرت شركتا فايزر وبيونتيك الأسبوع الماضي أنهما بدأتا بتقديم بيانات الى إدارة الغذاء والدواء للحصول على موافقة مرتقبة للقاح كوفيد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.


وأصيب الكثير من الأطفال بفيروس كورونا خلال الموجة الأخيرة التي طغت عليها متحورة دلتا، لكن الآن ينظر الى تلقيح الشبان على أنه المفتاح لإبقاء المدارس مفتوحة والمساعدة في محاربة الفيروس.


وحصل لقاح فايزر على موافقة رسمية كاملة في الولايات المتحدة في أغسطس، وهو متاح حاليا للأطفال الصغار بوصفة طبيب فقط.


كما تقوم شركتا فايزر وبيونتيك حاليا باختبار لقاحهما على أطفال لا تتجاوز أعمارهم العامين.

طلاب تلقى ولاية كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا التلقيح ضد كوفيد ضد كوفيد الأميركي التلقيح الطلاب أميركي كوفيد تلقيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

كيروش يكشف سبب استبعاد شريف وأفشة غدًا

تعرف على البوابة الإلكترونية الترويجية للسياحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. لماذا أهدت البحرين «نخلة ذهب» إلى إسرائيل؟

ما بعد العاصفة.. تداعيات «مؤتمر التطبيع» فى العراق

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس