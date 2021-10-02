سوريا تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا

يستمر منحنى الإصابة بفيروس كورونا في سوريا في الانحدار نسبيًا بعدما سجل مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، وإن بقيت معدلات الإصابة مرتفعة.

وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل 255 إصابة جديدة اليوم، انخفاضًا من 272 إصابة يوم أمس، و293 إصابة أول أمس.

وحسب الإحصاءات الجديدة فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34460 إصابة، بينها 2257 حالة وفاة بالفيروس، بعد تسجيل 10 وفيات اليوم.

وقالت الوزارة إن 72 حالة من الإصابات المسجلة تماثلت للشفاء، وهو ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 23884 حالة.

الإصابات الجديدة تركزت في اللاذقية بواقع 93 إصابة، تلتها دمشق بـ 41 إصابة.

وكانت أعلى ذروة وصلتها الحصيلة اليومية للإصابات بالفيروس هي التي أعلنتها الوزارة يوم 25 من الشهر الماضي، عند 442 إصابة.

يذكر أن الوزارة كانت أعلنت في 20 من الشهر الماضي أن نسبة إشغال أسرة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصصة لمعالجة الجائحة بدمشق بلغت 100 في المئة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت إن منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.