اليوم.. انقطاع مياة الشرب لمدة يوم كامل بـ18 منطقة بأسوان

تنقطع مياه الشرب، صباح اليوم السبت، عن عدة مناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة التابعين لمحافظة أسوان، وذلك نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال صيانة بمحطة فطيرة والخطين 800 مللى ، و700 مللى والتى تستهدف تحسين الخدمة للمواطنين بالقرى التى تغذى من المحطة.

وتنقطع مياه الشرب من الـ5 صباحًا باكر السبت، حتى الساعة الـ5 من صباح اليوم التالى الأحد.

ويشمل انقطاع مياة الشرب القرى التالية:

أولاً : المناطق التابعة لمركز نصر النوبة:

(قروى الدكة – قروى دهميت – مدينة كلابشة – قروى قورته – مدينة نصر النوبة – قروى المالكى – أجزاء من قروى عنيبة – أجزاء من قروى خريت).



ثانياً : المناطق التابعة لمركز كوم أمبو :

(جميع قرى أقليت – قروى الكاجوج " عدا سلوا قبلى " – قروى المنشية " عدا الغابة " – أجزاء من قرية العتمور قبلى – قرية نجع العرب – قرية سبيل مكى – عمارات الصفوة – عمارات البشير – أجزاء من النجاجرة غرب).



ولذا تهيب الشركة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل انقطاع المياه.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قامت بتنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية قادها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء أشرف حمدى حكمدار ونائب مدير أمن أسوان، وأيضاً اللواء معتز عبد الرحمن مساعد مدير الأمن حيث استهدفت السوق السياحى والأسواق المجاورة.



ونجحت جهود الحملة في إزالة 6 حالات تعدى على الأرصفة والطريق العام عبارة عن بروز وفاترين عرض تابعة لمحلات متنوعة مما أدى إلى عرقلة استكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحى القديم من خلال تركيب المظلات الخشبية وغيرها، وخاصة أنه تم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



و الحملة كانت بإشراف من العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان وبمشاركة ضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، وأيضاً علاوة على نواب رئيس المدينة لأحياء غرب وجنوب وشئون القرى والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالسيارات والمعدات المتنوعة.