أمريكا تترقب بيانات تطعيم عسكريين إسرائيليين لتحديد سلامة جرعات إضافية ضد كورونا

يأمل مسؤولون في قطاع الصحة الأمريكي في أن تسهم بيانات عن أفراد بالجيش الإسرائيلي تلقوا جرعات معززة من لقاحات "فايزر" الواقية من فيروس كورونا في تحديد سلامة جرعات إضافية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، ستساعد هذه البيانات الجهات التنظيمية الأمريكية في توضيح مدى ارتباط تلك الجرعات بحدوث التهاب بعضلة القلب بين الشبان ودرجة خطورته.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الصحية، في مقابلة بالهاتف: "السؤال الذي لم نحصل على إجابة له بعد هو بيانات السلامة عن الحمض بين الشباب فيما يتعلق بالتهاب عضلة القلب".

وأضاف: "الإسرائيليون سيحصلون قريبًا على هذه الإجابة لأنهم يحصنون الجميع أعتقد من سن 12 عامًا فأكثر بما في ذلك المجندين العسكريين".

وارتبطت حالات نادرة لالتهاب في عضلة القلب بأفراد، معظمهم شبان، حصلوا على جرعتين من لقاحات "فايزر- بيونتك" و"موديرنا" التي تعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي «إم.آر.إن.إيه».

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.