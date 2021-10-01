الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب داخل شقته بالزاوية الحمراء

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على جثة شاب متوفى داخل شقته بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة، بوجود جثة لشاب داخل شقة بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمحل البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب متوفى ويرتدي كامل ملابسه وعثر بجوار الجثة على حبوب سامة.

رجحت التحريات الأولية أنه قدم على التخلص من حياته لمعاناته من حالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جثة شاب الزاوية الحمراء المشرحة شرطة النجدة سارة الإسعاف

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