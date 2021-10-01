«العدل»: تحصيل 1000 جنيه عن خدمة الترجمة للأجانب بـ«توثيق العقود»

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارا بتحصيل 1000 جنيه عن ترجمة محررات مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب لكل حالة، مقابل مصروفات إدارية عن ترجمة تلك المحررات لمن يشاء، وتسليمها لذوي الشأن فور توثيقها، على أن يتم العمل بهذا القرار السبت المقبل الموافق2/10/2021.

وأصدر وزير العدل قرارا آخر بتحصيل 1000 جنيه من خدمة المترجم الفوري للأجانب، طالبي الزواج بالمكتب المُشار إليه أثناء توثيق العقود، مقابل مصاريف إدارية لمن يشاء، على أن يتم العمل بهذا القرار أيضًا يوم السبت المقبل الموافق2/10/2021.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون رقم (114) لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (162) بتاريخ 29/9/2021 بشأن الخدمات الفورية والمتنقلة للشهر العقاري.