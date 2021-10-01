الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور «مقهى ريش عين على مصر» للروائية ميسون صقر قريبًا

مقهى ريش عين على
مقهى ريش عين على مصر

يصدر عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع قريبًا كتاب "مقهى ريش عين على مصر" للكاتبة الروائية والشاعرة ميسون صقر.

قالت ميسون صقر لـ"الدستور": “بدأت رحلة العمل على كتاب ”مقهى ريش.. عين على مصر” منذ 2011".

ميسون صقر القاسمي
ميسون صقر القاسمي

وأضافت: "تناول الكتاب تعريفًا بالقاهرة الخديوية، وسردًا لتفاصيل التاريخ المعماري والثقافي والسياسي والاجتماعي لتلك الفترة، لذا جاء الفصل الأول سردًا عن المعمار في تلك الفترة، والثانى تناول الوثائق، والثالث تناول الأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية التى مرت بها مصر".

وأشارت ميسون صقر إلى أن الكتاب لا يمكن وصفه بالتاريخي، فهو مزيج من فنون الكتابة فيه استنطاق للتاريخ عبر رصد حكايات تصنع سيرة كاملة لمصر.

جدير بالذكر أن ميسون صقر القاسمي شاعرة وروائية وفنانة تشكيلية قدمت العديد من الأعمال الإبداعية في مختلفه المجالات ومنها في مجال الشعر مايقرب من ١٢ ديوانا.

الروائية والشاعرة ميسون صقر دار نهضة مصر للنشروالتوزيع مقهى ريش عين على مصر وثائق مقهى ريش تفاصيل التاريخ المعماري والثقافي

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