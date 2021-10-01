جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب أجهزة ومستحضرات تجميل

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة الأستاذ هشام شرارة، من ضبط محاولة تهريب أجهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتةهوقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران قادمة من مطار كييف الدولي بأوكرانيا، اشتبه هيثم خلف الله فى راكبة أوكرانية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة على أبو الحسن، مأمور الفحص، بإشراف رامي مروان، رئيس قسم الفحص بالاشعة فتلاحظ وجود اشياء متماثلة بحقائب الراكبة.

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك قرر تكليف محمد صبرى مأمور الجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقا فتبين وجود 331 عبوة بها أجهزة ومستحضرات تجميل مخبأة بين طيات ملابسها داخل الحقائب .

وتم التحريز بلجنة مكونة من عادل قرني بحضور هاني عبد الحافظ ومصطفي جنيدي بإدارة الأمن الجمركي.

و قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.