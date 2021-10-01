رومانيا تسجل 10 آلاف إصابة جديدة و169 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الجمعة، 10 آلاف و887 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و244 ألفا و555 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس التاجي ارتفعت إلى 37 ألفًا و210 حالات، عقب تسجيل 169 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليونا و121 ألفا و721 شخصًا على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء.