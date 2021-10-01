النيابة تطلب التحريات في حريق منطقة الزرايب بأوسيم

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اشتعل بمنطقة الزرايب في منطقة البراجيل بأوسيم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الحريق أسفر عن تفحم كميات كبيرة من المخلفات التي يجمعها جامعي القمامة، لإعادة تفريغها وبيع أجزاء منها لمصانع البلاستيك والحديد، مرة أخرى. وأشارت أقوال الشهود إلى احتمالية نشوب الحريق بسبب إلقاء سيجارة بين القمامة، مما أدى لاشتعال الحريق وامتداده على مساحة كبيرة من المخلفات، دون وقوع إصابات، وعقب السيطرة على الحريق، أجرى رجال المباحث معاينة للمكان الذي شهد الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جامعي القمامة، العاملين بالمكان، لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب في البراجيل بأوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق الذي استمر عدة ساعات، وإخماده دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

و كان قد شب حريق ضخم بمنطقة الزرايب التابعة لأوسيم بمحافظة الجيزة، في التاسعة مساء أمس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتلقى اللواء عمرو طلعت، رئيس قطاع الشمال، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد ألسنة نيران لعدة أمتار وأدخنة كثيفة بمنطقة الزرايب.